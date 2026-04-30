Журі Венеційської бієнале йде у відставку на тлі суперечок щодо участі Росії

Міжнародне журі 61-ї Міжнародної художньої виставки Венеціанської бієнале подало у відставку на тлі скандалу щодо участі Росії та Ізраїлю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в пресслужбі Венеційської бієнале.

Всі шість членів журі разом з головою Соланж Олівейрою Фаркаш подали у відставку після візиту інспекторів Міністерства культури Італії.

Зазначається, що рішення було ухвалене після зустрічі членів комітету з президентом Венеційської бієнале П'єтранджело Буттафуоко на тлі тижнів напруженості щодо відкриття російського павільйону на виставці та присутності ізраїльських художників.

Рішення допустити Росію до участі у виставці викликало бурхливу реакцію у світі та в самій Італії.

Італійський міністр культури Італії Алессандро Джулі заявив, що не відвідає відкриття 61-ї Венеційської бієнале на знак протесту проти присутності російського павільйону на цьому заході.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале.

У відповідь на присутність російського павільйону ЄС офіційно зупинив трирічний грант Венеційській бієнале на суму 2 млн євро.

Тим часом Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.