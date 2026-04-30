Трамп порадив Стармеру діяти "як король Британії" для кращих результатів

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не знає, чи допоможе державний візит короля Чарльза III поліпшити його стосунки з прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Про це він сказав у інтерв’ю Sky News, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що йому подобається Стармер, хоча й вважає, що прем’єр Британії "припустився трагічної помилки в питанні імміграції та трагічної помилки в питанні енергетики".

Він зазначив, що не знає, чи допоможе державний візит короля Британії поліпшити його стосунки з прем'єр-міністром країни.

"Я не можу дати вам відповідь на це питання", – сказав він.

Також Трамп вважає, що Стармеру варто навчитися діяти так, як діє король Британії.

"Ваш прем’єр-міністр має навчитися діяти так, як діє він (король, – Ред.), і тоді у нього все вийде набагато краще", – заявив американський президент.

Окрім цього, Трамп похвалив промову британського короля перед Конгресом США.

"Я вважаю, що він був фантастичним. Це була блискуча промова. Вона була виголошена чудово, з тим прекрасним акцентом, який у нього є. Я вважаю, що це було фантастично з усіх боків", – додав президент США.

Президент США від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

Трамп натякнув, що він може переглянути торішню торговельну угоду і запропонувати Лондону гірші умови на тлі свого розчарування тим, що, на його думку, Британія не надала достатньої підтримки його війні з Іраном.

Нещодавно Стармер заявив, що не збирається поступатися американському президенту у питанні війни в Ірані попри натяки на можливу зміну торговельної угоди між країнами.