Трамп порадив Стармеру діяти "як король Британії" для кращих результатів
Американський президент Дональд Трамп заявив, що не знає, чи допоможе державний візит короля Чарльза III поліпшити його стосунки з прем'єр-міністром Кіром Стармером.
Про це він сказав у інтерв’ю Sky News, пише "Європейська правда".
Трамп заявив, що йому подобається Стармер, хоча й вважає, що прем’єр Британії "припустився трагічної помилки в питанні імміграції та трагічної помилки в питанні енергетики".
Він зазначив, що не знає, чи допоможе державний візит короля Британії поліпшити його стосунки з прем'єр-міністром країни.
"Я не можу дати вам відповідь на це питання", – сказав він.
Також Трамп вважає, що Стармеру варто навчитися діяти так, як діє король Британії.
"Ваш прем’єр-міністр має навчитися діяти так, як діє він (король, – Ред.), і тоді у нього все вийде набагато краще", – заявив американський президент.
Окрім цього, Трамп похвалив промову британського короля перед Конгресом США.
"Я вважаю, що він був фантастичним. Це була блискуча промова. Вона була виголошена чудово, з тим прекрасним акцентом, який у нього є. Я вважаю, що це було фантастично з усіх боків", – додав президент США.
Президент США від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.
Трамп натякнув, що він може переглянути торішню торговельну угоду і запропонувати Лондону гірші умови на тлі свого розчарування тим, що, на його думку, Британія не надала достатньої підтримки його війні з Іраном.
Нещодавно Стармер заявив, що не збирається поступатися американському президенту у питанні війни в Ірані попри натяки на можливу зміну торговельної угоди між країнами.