Сибіга відвідає Нью-Йорк із Зеленським

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у складі делегації України на чолі з президентом Володимиром Зеленським у 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це йдеться у заяві МЗС, пише "Європейська правда".

21–26 вересня Сибіга візьме участь у складі делегації України на чолі з Зеленським у заходах сегменту високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Поряд із участю у програмі президента, Сибіга проведе ряд окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості і зеленого відновлення в Україні.

Важливою складовою візиту стане проведення низки двосторонніх і багатосторонніх переговорів президента та міністра закордонних справ із колегами з різних регіонів світу – від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.

У МЗС раніше підтвердили, що президент Володимир Зеленський буде присутній на тижні високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку.

20 вересня писали, що Зеленський зустрінеться зі своїм американським колегою Трампом під час Генеральної Асамблеї ООН.

Також писали, що Зеленський може зустрітися із президентом Польщі Каролем Навроцьким у Нью-Йорку.