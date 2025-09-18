У Навроцького не виключили зустрічі з Зеленським на полях ООН

Президент Польщі Кароль Навроцький може зустрітись із Володимиром Зеленським у межах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, про це сказав голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

Пшидач на пресконференції в четвер сказав, що Навроцький протягом 21-24 вересня відвідає США, де візьме участь у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Він розповів, що на полях сесії Генасамблеї ООН відбудеться низка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей у різних форматах.

"Відбудуться прямі контакти, зокрема з найважливішими політиками дипломатичного світу, зокрема – я переконаний, що відбудеться також прямий контакт з президентом Дональдом Трампом", – сказав Пшидач.

На питання про можливу зустріч із президентом України представник канцелярії Навроцького сказав, що зала засідань ООН "є фактично невеликою і в ній перебувають усі, тому контакти між політиками є очевидними".

"Тож, безумовно, принаймні короткий обмін думками та поглядами з президентом України там може відбутися", – сказав він.

У разі, якщо Володимир Зеленський і Кароль Навроцький проведуть переговори на полях ООН, це стане їхньою першою двосторонньою зустріччю. Останній контакт між ними відбувся в серпні, коли польський президент надіслав українському колезі привітання до Дня незалежності.

У МЗС раніше підтвердили, що президент Володимир Зеленський буде присутній на тижні високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку.