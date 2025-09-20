Сибига посетит Нью-Йорк с Зеленским

Министр иностранных дел Андрей Сибига примет участие в составе делегации Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом говорится в заявлении МИД, пишет "Европейская правда".

21–26 сентября Сибига примет участие в составе делегации Украины во главе с Зеленским в мероприятиях сегмента высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Наряду с участием в программе президента, Сибига проведет ряд отдельных мероприятий, среди которых тематическая дискуссия об энергетической устойчивости и зеленом восстановлении в Украине.

Важной составляющей визита станет проведение ряда двусторонних и многосторонних переговоров президента и министра иностранных дел с коллегами из разных регионов мира – от Европы и Северной Америки до Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

В МИД ранее подтвердили, что президент Владимир Зеленский будет присутствовать на неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке.

20 сентября писали, что Зеленский встретится со своим американским коллегой Трампом во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Также писали, что Зеленский может встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким в Нью-Йорке.