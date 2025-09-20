Зеленський має зустрітися з Трампом під час Генассамблеї ООН
Президент Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час Генеральної Асамблеї ООН.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує Інтерфакс-Україна, пише "Європейська правда".
Зеленський заявив, що під час Генеральної Асамблеї ООН буде велика кількість двосторонніх зустрічей.
"Бізнес, технології, оборонка, "мінерал-діл". Це будемо об'єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей", – сказав він.
Президент пояснив, що під час зустрічі з Трампом хотів би отримати сигнали того, "наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні", а також щодо санкцій проти РФ.
"Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку", – зазначив він.
Також Зеленський зауважив, що Трамп очікує сильних кроків від Європи.
"Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це – це загальмовувати тиск на Путіна. Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий", – додав він.
У МЗС раніше підтвердили, що президент Володимир Зеленський буде присутній на тижні високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку.
Також писали, що Зеленський може зустрітися із президентом Польщі Каролем Навроцьким у Нью-Йорку.