МЗС: Зеленський наступного тижня відвідає США

Україна готується до проведення низки заходів під час тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку, – туди завітає і президент Володимир Зеленський.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, його цитує "Інтерфакс-Україна".

"Ми дійсно готуємося до Генасамблеї ООН, до поїздки української делегації найвищого рівня на чолі з президентом України Володимиром Зеленським", – сказав Тихий на брифінгу в Києві у середу.

Речник нагадав, що цього року Україна, зокрема, готується до проведення під час сегменту високого рівня Генасамблеї ООН п'ятого міжнародного саміту Кримської платформи.

Крім того, опрацьовується проведення засідання Ради безпеки ООН високого рівня "Підтримання миру та безпеки України", можлива участь на найвищому рівні на цьому заході.

Як зазначив Тихий, за програмою президента України готується дуже насичений графік зустрічей з іноземними главами держав та урядів.

Окремий блок заходів та переговорів проведе міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.



