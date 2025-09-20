Укр Рус Eng

Румунські ультраправі перемогли б на виборах, якби вони проходили ближчим часом – опитування

Новини — Субота, 20 вересня 2025, 18:53 — Марія Ємець

Ультраправий "Альянс за об’єднання румунів" (AUR) лідирує у рейтингах політичних партій Румунії з підтримкою понад 40%. 

Як повідомляє News.ro, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування від Avangarde.

Якби парламентські вибори проходили найближчої неділі, "Альянс за об’єднання румунів" підтримали би 41% виборців.

Членів коаліції Соціал-демократичну партію (PSD) підтримали би 19%, Національну ліберальну партію (PNL) – 13%, Союз порятунку Румунії (USR) – 12%, партію етнічних угорців UDMR – 6%. 

Інші політсили мають 2% чи нижче і не долають прохідний бар’єр. У тому числі це "молодші союзники" AUR – скандальна SOS Romania Діани Шошоаке і "Партія молоді". 

51% респондентів заявили, що не задоволені роботою уряду Іліє Боложана. 

74% вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, тоді як у правильному – 21%; 5% не визначилися з думкою. 

Опитування проводили 9-18 вересня на репрезентативній вибірці з 1300 респондентів, максимальна похибка становить ± 2.3%.

Нагадаємо, на початку вересня уряд Румунії пережив чотири вотуми недовіри, ініційовані ультраправими, через плани скорочення дефіциту бюджету. 

