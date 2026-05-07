Ще одного експрем’єра Литви позбавили імунітету

Новини — Четвер, 7 травня 2026, 12:16 — Іванна Костіна

У четвер Сейм Литви зняв депутатський імунітет з колишнього прем'єр-міністра та ексголови Соціал-демократичної партії Гінтаутаса Палуцкаса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Усього в голосуванні щодо зняття імунітету Палуцкаса взяли участь 98 із 141 депутата Сейму. 93 депутати проголосували за зняття імунітету колишнього прем'єр-міністра.

У залі Сейму Гінтаутасу Палуцкасу, як і іншим політикам у такій ситуації, було надано слово. Його виступ був коротким: політик ще раз попросив Сейм зняти з нього імунітет і дозволити йому брати участь у судовому процесі.

"Я, як і більшість литовців, люблю рахувати чужі гроші. Але найближчим часом, схоже, доведеться рахувати свої, і не самому, а разом із прокурором. Ця справа, цей танець, це танго танцюють удвох, тож допомога Сейму мені справді не знадобиться. Дякую, шановні колеги", – коротко звернувся до парламентарів Палуцкас.

LRT нагадує, що у вівторок генеральний прокурор Ніда Грунскене звернулася до Сейму з проханням надати дозвіл притягнути до кримінальної відповідальності депутата Сейму, колишнього прем'єр-міністра та колишнього лідера Соціал-демократичної партії Гінтаутаса Палуцкаса.

У зверненні генерального прокурора до парламенту зазначено, що запит було подано після аналізу наявних даних у ході попереднього розслідування, розпочатого минулого року. Воно проводиться відповідно до статті 228 Кримінального кодексу про зловживання службовим становищем та статті 189 про незаконне збагачення.

У зверненні йдеться про те, що депутат Сейму та його дружина Ілма Палуцке могли незаконно придбати активи на суму майже 345 тис. євро, розміщуючи готівку в банках і використовуючи ці гроші для купівлі автомобілів, нерухомості та цінних паперів. Колишній прем'єр-міністр та його дружина могли придбати це майно у період з грудня 2010 року до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Палуцкас у липні 2025 року вирішив піти у відставку після того, як правоохоронні органи після журналістських розслідувань почали два досудові розслідування, пов'язані з його бізнесом. 

У четвер 16 квітня Сейм Литви підтримав зняття депутатського імунітету зі ще одного експрем'єра Литви Саулюса Скверняліса, на його власний запит це відбулося за спрощеною процедурою. 

