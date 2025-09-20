Румынские ультраправые победили бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время
Ультраправый "Альянс за объединение румын" (AUR) лидирует в рейтингах политических партий Румынии с поддержкой более 40%.
Как сообщает News.ro, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса от Avangarde.
Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, "Альянс за объединение румын" поддержали бы 41% избирателей.
Членов коалиции Социал-демократическую партию (PSD) поддержали бы 19%, Национальную либеральную партию (PNL) – 13%, Союз спасения Румынии (USR) – 12%, партию этнических венгров UDMR – 6%.
Другие политсилы имеют 2% или ниже и не преодолевают проходной барьер. В том числе это "младшие союзники" AUR – скандальная SOS Romania Дианы Шошоаке и "Партия молодежи".
51% респондентов заявили, что не довольны работой правительства Илие Боложана.
74% считают, что страна движется в неправильном направлении, тогда как в правильном – 21%; 5% не определились с мнением.
Опрос проводился 9-18 сентября на репрезентативной выборке из 1300 респондентов, максимальная погрешность составляет ± 2,3%.
Напомним, в начале сентября правительство Румынии пережило четыре вотума недоверия, инициированные ультраправыми, из-за планов сокращения дефицита бюджета.
