Румынские ультраправые победили бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время

Ультраправый "Альянс за объединение румын" (AUR) лидирует в рейтингах политических партий Румынии с поддержкой более 40%.

Как сообщает News.ro, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса от Avangarde.

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, "Альянс за объединение румын" поддержали бы 41% избирателей.

Членов коалиции Социал-демократическую партию (PSD) поддержали бы 19%, Национальную либеральную партию (PNL) – 13%, Союз спасения Румынии (USR) – 12%, партию этнических венгров UDMR – 6%.

Другие политсилы имеют 2% или ниже и не преодолевают проходной барьер. В том числе это "младшие союзники" AUR – скандальная SOS Romania Дианы Шошоаке и "Партия молодежи".

51% респондентов заявили, что не довольны работой правительства Илие Боложана.

74% считают, что страна движется в неправильном направлении, тогда как в правильном – 21%; 5% не определились с мнением.

Опрос проводился 9-18 сентября на репрезентативной выборке из 1300 респондентов, максимальная погрешность составляет ± 2,3%.

Напомним, в начале сентября правительство Румынии пережило четыре вотума недоверия, инициированные ультраправыми, из-за планов сокращения дефицита бюджета.

