В Латвії повідомили про поширення фейку щодо падіння українського дрона на поїзд
Держполіція Латвії виявила поширення фейкової інформації про те, що нібито український безпілотник минулої ночі впав на пасажирський поїзд.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Йдеться про фейк щодо аварії безпілотника та його падіння на пасажирський поїзд на ділянці залізниці Рига – Даугавпілс Ніцгале – Ваболе.
За даними латвійських правоохоронців, ввечері 5 травня надійшла інформація про загоряння першого вагона пасажирського поїзда на ділянці залізниці Ніцгале – Ваболе.
Наявна наразі інформація вказує на те, що загоряння сталося в машинному відділенні поїзда і, найімовірніше, пов’язане з пошкодженням двигуна.
При цьому точні обставини інциденту будуть з’ясовані в ході кримінального розгляду. Усі пасажири були евакуйовані з місця події, постраждалих немає.
Поліція звертає увагу на те, що подібне цілеспрямоване поширення неправдивої та шкідливої інформації, умисне провокування, що сіє страх у суспільстві, може спричинити кримінальну відповідальність.
Співробітники правоохоронних органів також закликають мешканців критично оцінювати інформацію, доступну в інтернеті, і довіряти лише офіційним джерелам інформації – сайтам державних установ та офіційним акаунтам у соціальних мережах.
Як відомо, 7 травня Латвія повідомила про невідомі дрони, які порушили її повітряний простір з боку Росії.
Згодом стало відомо, що чотири нафтові резервуари, в яких не було нафтопродуктів, були пошкоджені внаслідок інциденту з дронами.