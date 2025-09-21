Британські Typhoon вперше вилітали патрулювати небо над Польщею

Британські винищувачі Typhoon здійснили свій перший виліт з патрулювання повітряного простору над Польщею, що є частиною місії НАТО "Східний вартовий" (Eastern Sentry), спрямованої на зміцнення оборони східного флангу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Два винищувачі Королівських ВПС Typhoon злетіли з британської військової бази на сході Англії в п'ятницю ввечері для патрулювання польського неба, стримування і захисту від повітряних загроз з боку Росії, в тому числі безпілотників.

Зранку у суботу вони благополучно повернулися до Великої Британії.

Британський уряд заявив, що це була відповідь на "найбільш значне порушення" повітряного простору НАТО Росією з часу повномасштабної війни в Україні.

Як зазначив британський міністр оборони Джон Гілі, ця місія посилає "чіткий сигнал": "Повітряний простір НАТО буде захищений".

Нагадаємо, 10 вересня повітряний простір Польщі порушили близько два десятки російських дронів. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.

