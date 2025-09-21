Британские Typhoon впервые вылетали патрулировать небо над Польшей

Британские истребители Typhoon совершили свой первый вылет по патрулированию воздушного пространства над Польшей, что является частью миссии НАТО "Восточный часовой" (Eastern Sentry), направленной на укрепление обороны восточного фланга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Два истребителя Королевских ВВС Typhoon взлетели с британской военной базы на востоке Англии в пятницу вечером для патрулирования польского неба, сдерживания и защиты от воздушных угроз со стороны России, в том числе беспилотников.

Утром в субботу они благополучно вернулись в Великобританию.

Британское правительство заявило, что это был ответ на "наиболее значительное нарушение" воздушного пространства НАТО Россией со времени полномасштабной войны в Украине.

Как отметил британский министр обороны Джон Гили, эта миссия посылает "четкий сигнал": "Воздушное пространство НАТО будет защищено".

Напомним, 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около двух десятков российских дронов. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.

