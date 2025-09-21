Президентка Єврокомісії не вважає, що світ рухається до третьої світової війни

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що світ наближається до третьої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю ЗМІ, що входять до Leading European Newspaper Alliance.

На запитання, чи рухається світ до третьої світової війни, фон дер Ляєн відповіла: "Ні, але ми живемо в дуже небезпечний час".

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість зміцнювати наші оборонні можливості", – підкреслила вона.

Водночас глава ЄК зазначила, що в умовах зростання ворожості у світі "ми повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократії, процвітання і миру".

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що чим більше Росія провокуватиме НАТО, то вищий ризик серйозного конфлікту.

Ця заява пролунала на тлі інциденту 19 вересня, коли три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.