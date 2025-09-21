Президент Латвії: чим більше Росія провокуватиме НАТО, тим вищий ризик серйозного конфлікту

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, наголоси на необхідності рішучої відповіді та солідарності союзників.

Про це латвійський президент написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Рінкевичс, провокації Росії в Балтійському регіоні підтверджують правильність обраного курсу на посилення НАТО і європейських санкцій.

За його словами, вторгнення російських дронів до Польщі минулого тижня і порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами є новою формою прояву гібридної війни.

Рінкевичс підкреслив, що такими провокаціями Росія хоче "перевірити політичну і військову реакцію НАТО".

У контексті потенційної відповіді на російські провокації він розповів про дилему, яка полягає у тому, що "ніхто не хоче спровокувати ще одну війну, але й дії Росії не можна залишати без відповіді".

"Тому пошук і реалізація точних відповідей дуже складні, але цей процес триває. Що більше Росія провокуватиме НАТО, то вищий ризик серйозного конфлікту. Зараз Росія робить рівно стільки, щоб здавалося, що вона не заходить занадто далеко. Але, знаючи і логіку мислення в Росії, і часту некомпетентність на різних рівнях, це може статися, і відповідальність лежатиме на Кремлі", – підкреслив президент Латвії.

Він додав, що Росія зупиниться тільки тоді, коли зустріне відсіч – "саме це ми намагаємося пояснити і нагадувати своїм союзникам".

"Зараз непростий час, час нервової війни та перевірки на міцність. Безпека – це процес, що постійно змінюється, сповнений щоденних викликів, але саме це – відповідальність і завдання нашого покоління, з яким потрібно справлятися. Я впевнений, що всі разом – тут, у Латвії, і в західному світі – ми з цим упораємося", – резюмував Рінкевичс.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Американському президенту Дональду Трампу "не сподобався" цей інцидент.