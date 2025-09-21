Президент Еврокомиссии не считает, что мир движется к третьей мировой войне

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает, что мир приближается к третьей мировой войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью СМИ, входящих в Leading European Newspaper Alliance.

На вопрос, движется ли мир к третьей мировой войне, фон дер Ляйен ответила: "Нет, но мы живем в очень опасное время".

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе. Именно это объясняет нашу решимость укреплять наши оборонительные возможности", – подчеркнула она.

В то же время глава ЕК отметила, что в условиях роста враждебности в мире "мы должны принять все необходимые меры для обеспечения демократии, процветания и мира".

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что чем больше Россия будет провоцировать НАТО, тем выше риск серьезного конфликта.

Это заявление прозвучало на фоне инцидента 19 сентября, когда три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.