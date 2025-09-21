У Бундесвері кажуть про зростання кількості охочих служити

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр розповів, що в німецьких Збройних силах спостерігається зростання інтересу до військової служби.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю DPA.

За словами Броєра, в питанні військової служби "ми зробили значний стрибок вперед".

"У порівнянні з минулим роком на 15% більше молодих людей вирішили добровільно піти на військову службу… Усі розуміють, що нам терміново потрібні юнаки і дівчата, які приєднуються до нас через нову військову службу", – сказав він.

Наразі Бундесвер має загалом 20 тисяч місць для добровільної військової служби, які можуть бути використані, розповів генеральний інспектор Бундесверу.

Він припустив, що в майбутньому все більше чоловіків і жінок запишуться на тимчасову і професійну військову службу в Німеччині.

"Багато хто в результаті вступав до Бундесверу, а потім залишався служити довше, навіть якщо на початку своєї військової служби вони не могли собі цього уявити. Чому сьогодні має бути інакше?" – сказав він.

Німецький уряд наприкінці серпня схвалив законопроєкт про запровадження нової військової служби. Якщо його схвалить Бундестаг, закон набуде чинності 1 січня 2026 року.

Метою є збільшення чисельності військ приблизно на 180 тисяч – до близько 460 тисяч, включно із щонайменше 260 тисячами активних солдатів і близько 200 тисячами резервістів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Бундесвер "повинен рости", щоб реагувати на "міжнародну ситуацію в галузі безпеки", зокрема на "агресивну поведінку Росії".