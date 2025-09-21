В Бундесвере говорят о росте числа желающих служить

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер рассказал, что в немецких Вооруженных силах наблюдается рост интереса к военной службе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью DPA.

По словам Броера, в вопросе военной службы "мы сделали значительный скачок вперед".

"По сравнению с прошлым годом на 15% больше молодых людей решили добровольно пойти на военную службу... Все понимают, что нам срочно нужны юноши и девушки, которые присоединяются к нам через новую военную службу", – сказал он.

Сейчас Бундесвер имеет в общей сложности 20 тысяч мест для добровольной военной службы, которые могут быть использованы, рассказал генеральный инспектор Бундесвера.

Он предположил, что в будущем все больше мужчин и женщин запишутся на временную и профессиональную военную службу в Германии.

"Многие в результате поступали в Бундесвер, а затем оставались служить дольше, даже если в начале своей военной службы они не могли себе этого представить. Почему сегодня должно быть иначе?" – сказал он.

Немецкое правительство в конце августа одобрило законопроект о введении новой военной службы. Если его одобрит Бундестаг, закон вступит в силу 1 января 2026 года.

Цель состоит в увеличении численности войск примерно на 180 тысяч – до около 460 тысяч, включая не менее 260 тысяч активных солдат и около 200 тысяч резервистов.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Бундесвер "должен расти", чтобы реагировать на "международную ситуацию в области безопасности", в частности на "агрессивное поведение России".