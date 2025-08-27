Міністр оборони Німеччини: Бундесвер має рости, щоб реагувати на дії РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Бундесвер "повинен рости", щоб реагувати на "міжнародну ситуацію в галузі безпеки", зокрема на "агресивну поведінку Росії".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького оборонного відомства наводить The Guardian.

Пісторіус зазначив, що чисельність Збройних сил Німеччини вже зростає, але в цій сфері необхідно зробити ще більше, зокрема щодо резервістів.

За його словами, уряд запропонує низку стимулів для досягнення нових цілей, зокрема підвищення заробітної плати, щоб "підвищити привабливість порівняно з теперішнім становищем".

"Нам потрібні не тільки добре оснащені збройні сили – ми працюємо над цим вже два з половиною роки і не збираємося зупинятися. Але нам також потрібен Бундесвер із сильним особовим складом. Тільки тоді стримування щодо Росії в цілому буде дійсно переконливим", – підкреслив Пісторіус.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу.

Нова модель в основному базується на добровільній службі, і наразі не планується відновлення обов'язкового призову.

Проте напрацьований документ містить положення, яке може відновити обов’язковий призов у разі нестачі добровольців.

Нагадаємо, оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.