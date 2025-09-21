Білоруському Хреніну закортіло "знизити напруженість" із Польщею

Білоруський міністр оборони Віктор Хренін сказав, що Мінськ зацікавлений у зниженні напруженості у відносинах з Польщею і не хоче воювати з сусідами.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА, про це він сказав російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

За словами голови Міноборони Білорусі курс у "військових поляків" відрізняється від "слів політичного керівництва".

"Звичайно, ми зацікавлені в зниженні, військової насамперед, напруженості. Польща – все-таки наші сусіди. Як каже наш президент, сусідів не вибирають. Воювати ми не хочемо з ними", – сказав він.

Хренін додав, що "вся агресія" йде від політичного керівництва Польщі.

Перед цим самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко сказав, що білоруська армія нікого не намагається завоювати, бо не зможе.

