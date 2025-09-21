Белорусскому Хренину захотелось "снизить напряженность" с Польшей

Белорусский министр обороны Виктор Хренин сказал, что Минск заинтересован в снижении напряженности в отношениях с Польшей и не хочет воевать с соседями.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА, об этом он сказал российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

По словам главы Минобороны Беларуси, курс "военных поляков" отличается от "слов политического руководства".

"Конечно, мы заинтересованы в снижении, военной прежде всего, напряженности. Польша – все-таки наши соседи. Как говорит наш президент, соседей не выбирают. Воевать мы не хотим с ними", – сказал он.

Хренин добавил, что "вся агрессия" исходит от политического руководства Польши.

Перед этим самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусская армия никого не пытается завоевать, потому что не сможет.

