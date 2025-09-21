Макрон не хвилюється через неучасть США в операції на східному флангу НАТО

Президент Франції Емманюель Макрон не вважає неучасть США в останній операції НАТО "Східний вартовий" зі зміцнення східного флангу Альянсу приводом для занепокоєння.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю CBS News.

Макрон сказав, що "не турбується і не хвилюється" через те, що США не беруть участь в операції "Східний вартовий", розпочатій після падіння російських дронів у Польщі.

"Подивіться, що роблять США на східному фланзі НАТО. Ви є дуже сильним учасником і надійним партнером. Тому я не хочу применшувати цю роль і вашу відданість, і я думаю, що ваш президент також дуже чітко висловив свою відданість НАТО", – додав він.

За словами президента Франції, європейські держави водночас мають активніше інвестувати у свою обороноздатність.

"Адже справедливо, що США хочуть зосередитися набагато більше на власній безпеці або хочуть набагато більше працювати на Тихоокеанському узбережжі і просять європейців бути більш залученими та відданими своїй безпеці", – сказав Макрон.

Нагадаємо, 10 вересня повітряний простір Польщі порушили близько два десятки російських дронів. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Цього тижня британські винищувачі Typhoon здійснили свій перший виліт з патрулювання повітряного простору над Польщею в межах операції "Східний вартовий".