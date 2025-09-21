Макрон не беспокоится из-за неучастия США в операции на восточном фланге НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает неучастие США в последней операции НАТО "Восточный часовой" по укреплению восточного фланга Альянса поводом для беспокойства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CBS News.

Макрон сказал, что "не беспокоится и не волнуется" из-за того, что США не участвуют в операции "Восточный часовой", начатой после падения российских дронов в Польше.

"Посмотрите, что делают США на восточном фланге НАТО. Вы являетесь очень сильным участником и надежным партнером. Поэтому я не хочу преуменьшать эту роль и вашу преданность, и я думаю, что ваш президент также очень четко выразил свою преданность НАТО", – добавил он.

По словам президента Франции, европейские государства в то же время должны более активно инвестировать в свою обороноспособность.

"Ведь справедливо, что США хотят сосредоточиться гораздо больше на собственной безопасности или хотят гораздо больше работать на Тихоокеанском побережье и просят европейцев быть более вовлеченными и преданными своей безопасности", – сказал Макрон.

Напомним, 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около двух десятков российских дронов. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

На этой неделе британские истребители Typhoon совершили свой первый вылет по патрулированию воздушного пространства над Польшей в рамках операции "Восточный часовой".