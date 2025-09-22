Винищувачі Швеції та Німеччини злітали на перехоплення "розвідника" РФ над Балтією

У неділю німецькі та шведські винищувачі піднімали для перехоплення російського літака-розвідника над Балтійським морем.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

21 вересня два шведських винищувачі Gripen та пара німецьких Eurofighter злітали для ідентифікації і моніторингу російського Іл-20. Російський літак летів з вимкненим сигналом і не надавав план польоту.

У ВПС Швеції деталізували, що подія сталась над південною частиною Балтійського моря у міжнародному повітряному просторі.

У ВПС Німеччини зазначили, що їхні винищувачі першими починали "вести" російський літак, після чого передали спостереження черговим винищувачам Швеції та повернулися на свою базу у Ростоку.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Низка країн Європи назвали цей інцидент свідомою російською провокацією.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Президент США Дональд Трамп прокоментував, що йому "не сподобався" цей випадок.

Два тижні тому, як відомо, російські БпЛА вперше масово залетіли у повітряний простір Польщі і їх вперше почали збивати, деякі подолали там сотні кілометрів.

Також нерідко повторюються інциденти з глушінням GPS, особливо над Балтією, яке пов'язують з військовою діяльністю РФ.