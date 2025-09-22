Истребители Швеции и Германии взлетели на перехват "разведчика" РФ над Балтией

В воскресенье немецкие и шведские истребители поднимались для перехвата российского самолета-разведчика над Балтийским морем.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

21 сентября два шведских истребителя Gripen и пара немецких Eurofighter взлетели для идентификации и мониторинга российского Ил-20. Российский самолет летел с выключенным сигналом и не предоставлял план полета.

В ВВС Швеции уточнили, что инцидент произошел над южной частью Балтийского моря в международном воздушном пространстве.

В ВВС Германии отметили, что их истребители первыми начали "вести" российский самолет, после чего передали наблюдение дежурным истребителям Швеции и вернулись на свою базу в Ростоке.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Ряд стран Европы назвали этот инцидент сознательной российской провокацией.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал, что ему "не понравился" этот случай.

Две недели назад, как известно, российские БПЛА впервые массово залетели в воздушное пространство Польши и их впервые начали сбивать, некоторые преодолели там сотни километров.

Также нередко повторяются инциденты с глушением GPS, особенно над Балтией, которые связывают с военной деятельностью РФ.