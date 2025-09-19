Естонія ініціювала консультації НАТО після інциденту з винищувачами РФ

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна попросила НАТО про консультації у звʼязку з порушенням повітряного простору винищувачами Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Естонський премʼєр назвав порушення повітряного простору "абсолютно неприйнятним".

"Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації відповідно до статті 4 (Договору про НАТО. – Ред.)", – додав Міхал.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас раніше назвала інцидент "надзвичайно небезпечною провокацією" і наголосила, що так Росія випробовує рішучість Заходу.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів до "нищівного тиску" на Росію.