Естонія ініціювала консультації НАТО після інциденту з винищувачами РФ
Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна попросила НАТО про консультації у звʼязку з порушенням повітряного простору винищувачами Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.
У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.
Естонський премʼєр назвав порушення повітряного простору "абсолютно неприйнятним".
"Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації відповідно до статті 4 (Договору про НАТО. – Ред.)", – додав Міхал.
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас раніше назвала інцидент "надзвичайно небезпечною провокацією" і наголосила, що так Росія випробовує рішучість Заходу.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів до "нищівного тиску" на Росію.