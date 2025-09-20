Трампу "не сподобалося" порушення винищувачами РФ простору Естонії

Американському президенту Дональду Трампу "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі, передає "Європейська правда".

Трампа попросили прокоментувати інцидент із трьома російськими винищувачами у повітряному просторі Естонії.

"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся", – відповів на це американський президент.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.