Трампу "не сподобалося" порушення винищувачами РФ простору Естонії

Новини — Субота, 20 вересня 2025, 08:40 — Уляна Кричковська

Американському президенту Дональду Трампу "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі, передає "Європейська правда".

Трампа попросили прокоментувати інцидент із трьома російськими винищувачами у повітряному просторі Естонії.

"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся", – відповів на це американський президент.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків. 

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

