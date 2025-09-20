Україна вдарила санкціями по політиках у Молдові, які працюють на Кремль

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти політиків з орбіти молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, що працюють на дестабілізацію Молдови в інтересах Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ з переліком з’явився на сайті Офісу президента.

Зеленський у вечірньому зверненні 20 вересня оголосив, що підписав укази про три нових пакети санкцій України, що впроваджують відповідне рішення РНБО, і один з них стосується Молдови.

"Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території і наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда, в успіху Молдови", – заявив президент.

У переліку – 11 осіб, найвідомішими з них є обрана від партії Ілана Шора керівниця автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул, яка також під санкціями ЄС і нещодавно опинилась під санкціями Канади.

Крім неї, у списку політикиня Вікторія Фуртуне, яка теж під санкціями ЄС і пропонувала, зокрема, приєднати до Молдови Буджак – історико-географічний регіон, який зараз є півднем Одеської області України.

Також це Василе Боля, якого проросійський блок "Перемога" намагався висувати у президенти.

Дмітрій Константінов та Віктор Петров – впливові політики у Гагаузії, що працювали на РФ ще до приходу до влади Євгенії Гуцул.

Крім них, у списку – колишній співробітник Служби інформації та безпеки Молдови Іон Маху, очільниця партії "Відродження" з орбіти Шора Наталія Параска, депутати Константін Стариш, депутат-ідеолог "соціалістів" і Богдан Цидря, лідер однієї з організацій екссиловиків Юрій Чофу та колишній співробітник "МЗС" невизнаного Придністров’я Ігор Шорніков.

