Прем’єр Молдови: РФ підтримує злочинні угруповання, щоб захопити владу в країні

Молдовський прем’єр-міністр Дорін Речан заявив, що Росія підтримує злочинні угруповання в Молдові, щоб захопити владу і поставити цих злочинців на чолі держави.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника уряду Молдови наводить Deschide.

Речан зазначив, що проросійські сили відкрито заявляють, що звільнять злочинців, якщо прийдуть до влади.

"Втікачі, які сьогодні переховуються, зможуть повернутися додому і будуть зустрінуті хлібом і сіллю нашими опонентами. Ті, хто роками грабували Молдову, повернуться на посади міністрів, депутатів", – підкреслив він.

За словами Речана, не громадяни обиратимуть цих бандитів: "Вони будуть призначені Кремлем, з їхнього командного центру".

"Хто може сьогодні гарантувати, що проросійська більшість не призначить Шора прем'єр-міністром, Платона – міністром фінансів, Ткацюка – міністром освіти, а Влах – міністром закордонних справ? Це здавалося б поганим жартом, якби не існувало такого серйозного ризику", – додав Речан.

Він закликав громадян 28 вересня, коли вони підуть на виборчі дільниці, запитати себе, чого вони насправді хочуть для Молдови.

"У нас є тільки два варіанти: або ми дозволимо проросійській більшості увійти до парламенту, яка поверне всіх злочинців до влади, або ми продовжимо очищення правосуддя, щоб злочинці опинилися там, де їм і належить бути – у в'язниці, з законом на чолі і вкраденими грошима, повернуті народу", – резюмував прем’єр Молдови.

Останні опитування показують, що на парламентських виборах PAS посіла б перше місце, але не змогла б сформувати більшість у законодавчому органі.

Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня і будуть визначальними для подальшого курсу країни.

Президентка Мая Санду заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові.