Трамп заявил, что "остановил войну Камбоджи с Арменией", перепутав страны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он "прекратил войну Камбоджи с Арменией", перепутав Камбоджу с Азербайджаном.

Об этом сообщает С-SPAN.

Во время выступления американский президент приписал себе заслугу в "остановке войны" между Камбоджей и Арменией.

Он заявил, что конфликт якобы только начинался и мог иметь тяжелые последствия.

"У нас есть Камбоджа, Армения. У нас есть Косово, Сербия, Израиль, Иран, Египет, Эфиопия. Это красота, они построили ту маленькую плотину в Эфиопии, которая является самой большой плотиной в мире", – заявил он.

Отметим, Армения вела боевые действия с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, но Трамп перепутал государства.

Это не первый раз, когда Трамп ошибается в этом вопросе. В августе президент США заявлял, что именно он остановил ряд войн в мире, среди которых назвал конфликт между Азербайджаном и Албанией, перепутав ее с Арменией.

А 12 сентября писали, что Трамп заявил, что уладил сложные международные конфликты, в частности между Азербайджаном и "Албанией".

Напомним, 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Трамп предлагает соглашение Армении, Россия теряет Кавказ.

Читайте также статью: Конец войны на Кавказе. Как Трамп "помирил" Азербайджан и Армению и почему это бьет по России