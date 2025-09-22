У Молдові знову масштабні обшуки, частина з них – у соратників проросійського Додона

У Молдові пройшли сотні обшуків у справі про підготовку масових заворушень та дестабілізації; проросійський лідер "соціалістів" Ігор Додон заявив, що в частині випадків йдеться про його соратників.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Генеральний інспекторат поліції Молдови 22 вересня повідомив, що вранці представники низки служб здійснили понад 250 обшуків.

"В операції фігурують понад 100 осіб з різних населених пунктів країни. Обшуки пов’язані з кримінальною справою про підготовку масових заворушень і дестабілізації, які координували з РФ через кримінальні елементи", – заявили у поліції.

Експрезидент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон, довкола якого сформувався проросійський "Патріотичний блок", заявив про обшуки у своїх соратників на півночі країни.

За його словами, йдеться про керівників територіальних осередків у Дрокії та Ришканах.

Лідер соціалістів назвав це "залякуваннями з боку злочинного режиму PAS" і заявив, що президентка Мая Санду і її партія "шукають приводи для скасування виборів", бо "знають, що їхній політичний кінець наближається".

Нагадаємо, до сформованого навколо Додона проросійського блоку, окрім Партії соціалістів, входять комуністи, партія "Серце Молдови" колишньої очільниці Гагаузії Ірини Влах і "Майбутнє Молдови" Василе Тарлева.

Перед цим за вересень щонайменш тричі повідомляли про обшуки у справі про підкуп виборців; у Кишиневі вилучили мільйон доларів у справі про незаконне фінансування партій.

Агентство Bloomberg дізналося про російський план втручання у вибори у Молдові, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з РФ.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові.