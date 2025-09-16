У Кишиневі вилучили понад $1 млн у справі про незаконне фінансування партій

16 вересня в Кишиневі відбулися обшуки в рамках розслідування справи про незаконне фінансування політичних партій – правоохоронці вилучили понад 20 млн леїв (близько $1,2 млн) готівкою у різних валютах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Національний центр боротьби з корупцією, його заяву наводить видання Newsmaker.

За даними слідства, йдеться про групу осіб, які могли брати участь у злочинній схемі незаконного фінансування політичної партії напередодні парламентських виборів 28 вересня.

Серед підозрюваних – представники керівництва деяких політформувань, а також члени і прихильники політичних сил. Про які партії йдеться, в центрі не уточнили.

В результаті обшуків правоохоронці вилучили понад 20 млн леїв у різних валютах, а також електронні пристрої, чернетки та інші матеріали, які можуть мати стосунок до справи.

Національний центр боротьби з корупцією опублікував записи телефонних розмов підозрюваних, на яких вони обговорюють розподіл грошей.

Нагадаємо, 28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори.

За даними молдовського МВС, з початку виборчого періоду в країні правоохоронці провели близько 2 тисяч обшуків у зв’язку з підкупом виборців, незаконним фінансуванням партій тощо.

За цей же час відкрили кілька кримінальних справ, у тому числі за фактами проведення оплачуваних протестів. Затримали десятки людей.

Детально про передвиборчу ситуацію – у статті Два плани протидії Кремлю: як партія Санду планує зберегти владу на виборах у Молдові.