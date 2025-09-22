В Молдове снова масштабные обыски, часть из них – у соратников пророссийского Додона

В Молдове прошли сотни обысков по делу о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации; пророссийский лидер "социалистов" Игорь Додон заявил, что в части случаев речь идет о его соратниках.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Генеральный инспекторат полиции Молдовы 22 сентября сообщил, что утром представители ряда служб провели более 250 обысков.

"В операции фигурируют более 100 человек из разных населенных пунктов страны. Обыски связаны с уголовным делом о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации, которые координировали с РФ через криминальные элементы", – заявили в полиции.

Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон, вокруг которого сформировался пророссийский "Патриотический блок", заявил об обысках у своих соратников на севере страны.

По его словам, речь идет о руководителях территориальных ячеек в Дрокии и Рышканах.

Лидер социалистов назвал это "запугиванием со стороны преступного режима PAS" и заявил, что президент Мая Санду и ее партия "ищут поводы для отмены выборов", потому что "знают, что их политический конец близок".

Напомним, в сформированный вокруг Додона пророссийский блок, кроме Партии социалистов, входят коммунисты, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и "Будущее Молдовы" Василе Тарлева.

Перед этим в сентябре минимум трижды сообщали об обысках по делу о подкупе избирателей; в Кишиневе изъяли миллион долларов по делу о незаконном финансировании партий.

Агентство Bloomberg узнало о российском плане вмешательства в выборы в Молдове, а BBC опубликовало расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.