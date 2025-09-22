На базі ВПС Нідерландів, що ділить смугу з аеропортом, почали пошуки старих авіабомб

На авіабазі в нідерландському Ейндховені почали масштабну операцію з пошуку старих авіабомб, попередньо виявили майже 40 підозрілих об’єктів.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Нідерландів влаштувало масштабні пошукові роботи для виявлення нерозірваних авіабомб на території авіабази та аеропорту Ейндховена, які розташовані поруч. Під час деокупації Нідерландів союзники інтенсивно бомбардували територію летовища, яку тоді використовувало Люфтваффе.

Пошуки будуть проводитися щоденно упродовж наступних чотирьох тижнів та пов’язані з підготовкою до модернізації злітної смуги у 2027 році. Її використовують як цивільні рейси, так і військові літаки.

Перші перевірки металодетектором вказують на наявність під землею щонайменш 37 підозрілих об’єктів, усі вони – в районі злітної смуги. Всього планують перевірити біля 2000 ділянок, де металодетектор помітив присутність якихось фрагментів металу.

Робота аеропорту у цей період продовжиться у звичайному режимі. У разі виявлення бомб їх будуть знешкоджувати у нічний час, коли аеропорт не приймає і не відправляє рейсів. Місцевих мешканців попередили, що в такому випадку вони можуть чути вибух і дрижання землі.

У Берліні 18-19 вересня двічі проводили евакуацію через нерозірвану бомбу.

Перед тим через таку знахідку евакуйовували цілий квартал у центрі Братислави, столиці Словаччини.