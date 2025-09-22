На базе ВВС Нидерландов, которая делит полосу с аэропортом, начали поиск старых авиабомб

На авиабазе в нидерландском Эйндховене начали масштабную операцию по поиску старых авиабомб, предварительно обнаружили почти 40 подозрительных объектов.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Министерство обороны Нидерландов организовало масштабные поисковые работы для извлечения неразорвавшихся авиабомб на территории авиабазы и аэропорта Эйндховена, которые расположены рядом. Во время деоккупации Нидерландов союзники интенсивно бомбили территорию аэродрома, который тогда использовалось Люфтваффе.

Поиски будут проводиться ежедневно в течение следующих четырех недель и связаны с подготовкой к модернизации взлетной полосы в 2027 году. Ее используют как гражданские рейсы, так и военные самолеты.

Первые проверки металлодетектором указывают на наличие под землей по меньшей мере 37 подозрительных объектов, все они – в районе взлетной полосы. Всего планируется проверить около 2000 участков, где металлодетектор обнаружил наличие каких-то фрагментов металла.

Работа аэропорта в этот период продолжится в обычном режиме. В случае обнаружения бомб их будут обезвреживать в ночное время, когда аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

Местных жителей предупредили, что в таком случае они могут услышать взрыв и почувствовать дрожание земли.

В Берлине 18-19 сентября дважды проводили эвакуацию из-за неразорвавшейся бомбы.

Ранее из-за такой находки эвакуировали целый квартал в центре Братиславы, столицы Словакии.