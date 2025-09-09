У Братиславі оголосили масштабну евакуацію через знайдену стару авіабомбу

У центрі Братислави евакуювали тисячі квартир та офісні приміщення для безпечного знешкодження старої авіабомби, яку напередодні знайшли на будівництві.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Ввечері 8 вересня працівники під час роботи на будмайданчику на вул. Ландереровій виявили підозрілий об’єкт. Фахівці впізнали у знахідці 226-кілограмову американську бомбу AN-M64 часів Другої світової війни.

У поліції оголосили, що нагальної небезпеки для мешканців немає, проте на ранок оголосили загальну евакуацію на кілька годин, щоб вибухотехніки могли забрати і знешкодити бомбу.

Евакуацію оголосили для мешканців близько 1000 квартир та бізнес-приміщень на п’яти вулицях, їх також перекривають для руху транспорту.

Громадяни отримали розпорядження виїхати з домівок до 9 години ранку, після чого решту доби на місці працюватимуть піротехніки. Поліція з раннього ранку озвучує оголошення у мегафони та обходить квартири.

Branislav Wáclav/Aktuality

Через перекриття вулиць довелося змінити маршрут близько десятка тролейбусів і автобусів.

Фахівці з’ясують, чи безпечно вивезти знахідку на спецполігон і там підірвати, чи проводити знешкодження на місці.

Це не перша подібна знахідка у Братиславі.

У польській столиці Варшаві у серпні також знешкоджували бомбу часів Другої світової війни. Перед тим нерозірвану 500-кілограмову бомбу знайшли у Франкфурті.