Укр Рус Eng

У Братиславі оголосили масштабну евакуацію через знайдену стару авіабомбу

Новини — Вівторок, 9 вересня 2025, 10:50 — Марія Ємець

У центрі Братислави евакуювали тисячі квартир та офісні приміщення для безпечного знешкодження старої авіабомби, яку напередодні знайшли на будівництві. 

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Ввечері 8 вересня працівники під час роботи на будмайданчику на вул. Ландереровій виявили підозрілий об’єкт. Фахівці впізнали у знахідці 226-кілограмову американську бомбу AN-M64 часів Другої світової війни. 

У поліції оголосили, що нагальної небезпеки для мешканців немає, проте на ранок оголосили загальну евакуацію на кілька годин, щоб вибухотехніки могли забрати і знешкодити бомбу. 

Евакуацію оголосили для мешканців близько 1000 квартир та бізнес-приміщень на п’яти вулицях, їх також перекривають для руху транспорту. 

 

Громадяни отримали розпорядження виїхати з домівок до 9 години ранку, після чого решту доби на місці працюватимуть піротехніки. Поліція з раннього ранку озвучує оголошення у мегафони та обходить квартири. 

 
Branislav Wáclav/Aktuality

Через перекриття вулиць довелося змінити маршрут близько десятка тролейбусів і автобусів. 

Фахівці з’ясують, чи безпечно вивезти знахідку на спецполігон і там підірвати, чи проводити знешкодження на місці. 

Це не перша подібна знахідка у Братиславі. 

У польській столиці Варшаві у серпні також знешкоджували бомбу часів Другої світової війни. Перед тим нерозірвану 500-кілограмову бомбу знайшли у Франкфурті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина інциденти
Реклама: