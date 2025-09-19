У Берліні вдруге за добу проводили евакуацію через бомбу

В німецькій столиці Берліні вдень 19 вересня проводили евакуацію через виявлену бомбу в районі Шпандау.

Як розповів представник поліції, бомбу радянського виробництва виявили під час будівельних робіт. Аби провести її знешкодження, було проведено евакуацію понад 10 тисяч осіб.

Навколо місця знахідки 100-кілограмового боєприпасу в районі Хакенфельде було встановлено 500-метрову зону обмеженого доступу.

Близько трьох із половиною годин поліція патрулювала "від будинку до будинку, щоб переконатися, що зона обмеженого доступу дійсно порожня", пояснив представник поліції.

При цьому, серед іншого, було задіяно автомобіль із гучномовцем. Крім того, люди були проінформовані про це через систему оповіщення про надзвичайні ситуації.

Перед тим у Берліні пізно увечері у четвер тисячі людей були змушені покинути свої домівки через залишки нерозірваної бомби часів Другої світової війни, яку знайшли у річці Шпрее.

У серпні в німецькому Франкфурті-на-Майні виявили 500-кілограмову бомбу часів Другої світової війни, після чого провели її знешкодження.

А на місці зруйнованого мосту Кароли в Дрездені – одного з чотирьох мостів через річку Ельба – знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.