Глава МЗС Литви: ЄС скоро задіє "план Б" через вето Орбана щодо України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Євросоюзу ближчим часом слід пустити в дію свій "план Б" для розблокування початку переговорів з Україною, які заблоковані через спротив Угорщини.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На питання про те, чи є спосіб пришвидшити євроінтеграцію України в умовах угорського вето, міністр відповів ствердно.

Він зауважив, що в основі нормального процесу розширення – принцип, що просування країни залежить від її досягнень, і зараз через Угорщину він підважений – тому що Україна відповідає критеріям, але Будапешт маніпулює правом вето.

"Ми прагнемо отримати 27 голосів, але поки цього не сталося, ми шукаємо альтернативні рішення", – зазначив Будріс.

Він підтвердив, що йдеться про так званий "план Б" для подолання угорського вето.

"Ми не можемо бути заручниками (вето Угорщини. – "ЄП"), і є шляхи, як нам піти вперед. Ще під час головування Данії у нас є можливість і час, щоб перейти до неформальних етапів, які будуть формально фіналізовані трохи згодом. Нинішня методологія розширення дозволяє такий підхід", – зазначив Кястутіс Будріс.

"Ці кроки продемонструють нашу повагу до правил ЄС, а також допоможуть процесу реформ в Україні. Це також дозволить нам зберегти ресурси, мобілізовані Єврокомісією, а також утримати увагу країн-членів", – додав він.

"Я не знаю, якими є мотиви (вето з боку угорського уряду. – "ЄП"), але я не буду в позиції слабкого і не буду в позиції заручника. І у нас є рішення, як цього уникнути", – наголосив очільник МЗС Литви.

Будріс зазначив, що оптимістично налаштований з приводу того, що країни-члени підтримають цей шлях.

"Тут не йдеться не про те, щоби про Україну з'явилися якісь нові слова та заяви, і безумовно не йдеться про створення ілюзії, що ми "щось робимо, попри все". Ні! Йдеться про збереження імпульсу у русі України до ЄС. Йдеться про те, щоб продовжувати робити те, що дійсно має значення – тобто реформи в Україні та підготовку ЄС до розширення… Неформальний процес переговорів може стати таким механізмом", – зазначив він.

Також Будріс ствердно відповів на запитання "ЄвроПравди" про те, чи "план Б" має бути запущений вже зараз, восени 2025 року.

"Звісно. Імпульс є зараз. Відкладати його небезпечно. Я бачив це багато разів... Утримати політичний фокус там, де він є – складне завдання", – сказав очільник МЗС Литви.

Також міністр запевнив, що коаліціада у Литві та присутність у коаліції скандальної "Зорі Німану" не будуть мати негативного впливу на подальшу підтримку України.

