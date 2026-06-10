На одному з КПП з Польщею автобуси не пускатимуть на виїзд до листопада 2027 року

Через ремонтні роботи на пункті пропуску "Шегині – Медика" пропуск автобусів з України до Польщі на цьому КПП не буде здійснюватися до листопада 2027 року.

Про це повідомила Державна митна служба України, пише "Європейська правда".

Роботи на КПП "Шегині – Медика" розпочнуться 15 червня 2026 року та триватимуть до листопада наступного року.

"У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині – Медика" на цей період здійснюватися не буде. Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі", – йдеться у повідомленні.

Тож для перетину державного кордону в напрямку виїзду з України до Польщі необхідно обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Перевізників закликали врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів та завчасно інформувати пасажирів.

Нагадаємо, з 10 квітня на всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС повноцінно запрацювала нова система в’їзду громадян іноземних держав – EES (Entry/Exit System).

Про те, як почалося її застосування, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.