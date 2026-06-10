У Франції повідомляють про перебої в русі через масштабний страйк залізничників

У французькому регіоні Іль-де-Франс фіксують значні перебої у роботі залізничного транспорту, спричинені першим за останні роки масштабним страйком працівників Національної компанії французьких залізниць (SNCF).

Про це повідомляє Le Parisien, пише "Європейська правда".

За оцінками SNCF, через страйк в середньому кожен третій потяг, зазначений у розкладі, буде скасовано.

У компанії повідомили, що у разі скасування рейсу з усіма пасажирами зв’яжуться та нададуть фінансове відшкодування або можливість перебронювати квиток на інший поїзд.

У регіоні Іль-де-Франс рух буде серйозно порушено "на більшості" залізничних ліній, що експлуатуються урядовим органом Île-de-France Mobilités.

Водночас прогнозуються перебої й в регіональному русі. Пасажирів закликають відстежувати зміни на сайтах регіональних залізничних ліній.

Як відомо, чотири французькі профспілки, що об’єднують працівників залізниці – Sud-Rails, Unsa, CGT і CFDT – оголосили страйк 10 червня, протестуючи проти реструктуризації. Серед вимог працівників – подальше підвищення заробітної плати. Залізничники наголошують, що чинні показники не компенсують інфляцію, яка триває з початку війни на Близькому Сході.

Круглий стіл, присвячений вимогам профспілок, заплановано на 23 червня за участю керівництва державної компанії SNCF, хоча залізничники закликають провести переговори раніше.

"Ми сподівалися, що нас приймуть раніше, до 10 червня; це дозволило б уникнути цього страйку ", – поскаржився представник профспілки UNSA Фабріс Шар'єр.

Минулого тижня у Португалії загальний страйк паралізував роботу транспорту і шкіл.

У Румунії проти нового закону про оплату праці страйкували медики та фінансові працівники.