Мер Кишинева програв суд главі МЗС Румунії у справі про "серйозні зв’язки" з РФ

Мер Кишинева Іон Чебан програв судовий процес у справі проти міністерки закордонних справ Румунії Оани Цою, у рамках якої він просив символічну компенсацію за моральну шкоду в розмірі одного румунського лея.

Про це повідомляє видання G4 Media, пише "Європейська правда".

Рішення суду у Бухаресті поки що не є остаточним і може бути оскаржене.

Чебан вимагав 1 румунський лей компенсації збитків від Оани Цою, оскільки керівниця румунського МЗС звинуватила проросійського мера столиці Молдови у "складних зв’язках" з Росією. Чебан подав до суду на Цою у березні.

У позові, окрім символічної компенсації, Чебан вимагав від Цою припинення будь-яких дифамаційних дій проти нього та, у разі виграшу позову, публікації про це рішення за власний кошт відповідачки у газеті національного значення.

Чебан стверджував, що Цою обмовила його в інтерв'ю в липні 2025 року, одразу після того, як румунська влада оголосила про заборону йому в'їзду до Румунії та Шенгенської зони, посилаючись на те, що він становить потенційну загрозу для національної безпеки через свої зв'язки з Російською Федерацією.

У 2022 році Чебан нібито був у Москві в день повномасштабного нападу Росії на Україну, а лише у 2025 році заявив, що це була поїздка на відпочинок.

У переданому до суду позові Чебан повідомив, що з моменту обрання мером він підписав кілька угод, партнерств та побратимських відносин з численними містами та повітами Румунії – країни, у яку він здійснив близько 200 офіційних візитів як мер.

Він також сказав, що, хоча Цою чітко та однозначно знає його позицію про засудження дій Росії щодо України, а його партія "спрямована на європейські цінності", все одно заявила в інтерв'ю 17 липня 2025 року про "давно задокументовані складні зв'язки між ним та представниками Російської Федерації".

9 липня румунське МЗС повідомило про заборону на в'їзд на територію країни для Чебана та двох інших громадян Молдови "з міркувань національної безпеки".

Чебан назвав заборону на в'їзд до Румунії "виключно політичним рішенням".