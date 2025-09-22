У Литві переконують, що антиукраїнські заяви з коаліції не загрожують підтримці України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс запевняє, що Києву немає причин турбуватися щодо подальшої підтримки Вільнюса через переговори щодо нового уряду та присутність у коаліції скандальної "Зорі Німану".

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Міністра запитали, чи не підірве емоційна коаліціада у Литві дружні відносини між Києвом та Вільнюсом.

Кястутіс Будріс відповів заперечно та наголосив, що його візит якраз є сигналом щодо безумовного і чіткого збереження зовнішньої та безпекової політики Литви, одним з "якорів" якої є підтримка України.

"Ми робимо це з багатьох причин. Одна з них – це зацікавленість литовців та євроатлантичної спільноти у більшій безпеці та стабільності у Європі. Ми розглядаємо допомогу Україні як власний інтерес у сфері безпеки. І це не змінилося", – наголосив міністр.

Він зазначив, що Литва прагне більшої інтеграції України до спільної оборони НАТО і ЄС і зацікавлена в тому, щоб український досвід та ОПК сприяли захисту Європи.

Стосовно ультраправої "Зорі Німану", чий лідер робив антиукраїнські заяви, міністр нагадав, що ця політсила була і у складі попереднього уряду – і тоді цей уряд вперше в історії Литви у повному складі приїхав до Києва. Також за тієї коаліції Сейм одностайно проголосував за резолюцію про те, що Литва ніколи не визнає анексію української території.

"Після того, як новий уряд буде приведений до присяги, я не маю жодних сумнівів, що буде ще одна хвиля сильних рішень з боку Литви. Тож і в Україні не залишиться щодо цього жодних сумнівів", – зазначив Будріс.

"Що стосується зовнішньополітичних рішень Литви – їх ухвалюють і втілюють спільно президент і уряд. Тож наша політика щодо України буде продовжуватися", – додав він.

Читайте також повний текст інтерв’ю "Ми не можемо бути заручниками Орбана у ЄС. Є шляхи, як піти уперед"