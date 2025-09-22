Очільник МЗС Литви пояснив свій оптимізм щодо майбутнього України в НАТО

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що питання про членство України у НАТО зовсім не зняте з порядку денного, а на практиці вже можна казати про де-факто плавну інтеграцію України в Альянс.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Міністр погодився з оцінкою, що Україна вже певною мірою є гарантом безпеки для східного флангу ЄС і НАТО через отриманий за роки війни досвід, навички і технології.

"Загрози є дуже чіткими, особливо після того, що сталося тиждень тому в Польщі, Румунії, раніше і у Литві, коли до нас залітали російські дрони. Отже, нам потрібна ефективна і адекватна протиповітряна оборона для протидії безпілотникам та іншим загрозам. І ми знаємо, де взяти всі знання – в Україні. Це інтегрує нас не тільки на рівні оборонної промисловості, але й політично, і на рівні державних політик", – зазначив міністр.

Будріс вважає, що, попри "затихання" публічних заяв щодо майбутнього України в НАТО, процес триває в іншій формі.

"Те, що ми спостерігаємо зараз, – це процес "знизу вгору", і це щось нове. Досі дискусії про Україну в НАТО велися "згори донизу", тобто на політичному рівні, і Литва надавала вам у них сильну підтримку… Але політичні дискусії – це один підхід, а тепер ми маємо й інший: коли ми де-факто інтегруємося, де-факто співпрацюємо. І тоді ми одного дня вирішимо, що безпекові домовленості стали де-факто реальністю", – пояснив міністр.

Він підкреслив, що не вважає питання про членство України знятим з порядку денного.

"На саміті НАТО було узгоджене формулювання про вступ України "коли дозволять умови". Це означає, що коли ми досягнемо одностайності – то це станеться дуже швидко, як це сталося з нещодавнім вступом до НАТО Швеції та Фінляндії. Але ми не повинні втрачати час і вже зараз де-факто інтегруватися все більше", – зазначив Кястутіс Будріс.

"НАТО – це передусім 5-та стаття. А "п'ята стаття" означає, що я беру перед вами зобов'язання померти за вашу безпеку, тому що це також моя безпека. Тобто це аж наскільки особистісно, "інтимно". Це найближчі, найінтимніші взаємини, які тільки можуть бути. І так, ми точно досягнемо цього", – додав він.

Також міністр вважає, що Євросоюз ближчим часом задіє "план Б" через вето Орбана щодо початку переговорів про вступ з Україною.

Читайте також повний текст інтерв’ю "Ми не можемо бути заручниками Орбана у ЄС. Є шляхи, як піти уперед"