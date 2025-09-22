В Німеччині підрахували, якими можуть бути їхні втрати пораненими у разі конфлікту з РФ

У разі потенційного конфлікту між Росією і НАТО Збройні сили Німеччини вважають, що їм доведеться лікувати до 1000 поранених солдатів на день.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Reuters заявив командувач Центральної медичної служби, генерал-полковник Ральф Гоффманн.

Гоффманн зазначив, що кількість поранених солдатів у разі потенційного конфлікту залежатиме від інтенсивності бойових дій і від того, які військові частини братимуть у них участь.

"Реалістично, ми говоримо про цифру близько 1000 поранених солдатів на день", – сказав він.

Як зазначає агентство, європейські збройні сили, включно з їхніми медичними службами, активізували підготовку до потенційного конфлікту з РФ після російського повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Німеччина також постійно адаптує свою медичну підготовку, враховуючи уроки війни в Україні.

"Характер війни в Україні кардинально змінився", – сказав Гоффманн, вказавши на перехід від вогнепальних поранень до вибухових травм і опіків, спричинених безпілотниками і боєприпасами, що розлітаються.

За його словами, українці часто не можуть евакуювати своїх поранених досить швидко через польоти ударних дронів над ними.

У цьому контексті Гоффман наголосив на необхідності тривалої стабілізації поранених солдатів – іноді годинами – на передовій.

Крім того, він закликав до пошуків гнучких варіантів транспортування поранених солдатів, зазначивши, що Україна використовує санітарні поїзди.

Тому німецькі військові розглядають можливість використання санітарних поїздів і автобусів, а також розширення медичної евакуації повітрям, додав Гоффманн.

Як відомо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що світ наближається до Третьої світової війни.

Водночас президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що чим більше Росія провокуватиме НАТО, то вищий ризик серйозного конфлікту.