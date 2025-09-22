В Германии подсчитали, какими могут быть их потери ранеными в случае конфликта с РФ

В случае потенциального конфликта между Россией и НАТО Вооруженные силы Германии считают, что им придется лечить до 1000 раненых солдат в день.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Reuters заявил командующий Центральной медицинской службы, генерал-полковник Ральф Хоффманн.

Хоффманн отметил, что количество раненых солдат в случае потенциального конфликта будет зависеть от интенсивности боевых действий и от того, какие военные части будут принимать в них участие.

"Реалистично, мы говорим о цифре около 1000 раненых солдат в день", – сказал он.

Как отмечает агентство, европейские вооруженные силы, включая их медицинские службы, активизировали подготовку к потенциальному конфликту с РФ после российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Германия также постоянно адаптирует свою медицинскую подготовку, учитывая уроки войны в Украине.

"Характер войны в Украине кардинально изменился", – сказал Хоффманн, указав на переход от огнестрельных ранений к взрывным травмам и ожогам, вызванным беспилотниками и разлетающимися боеприпасами.

По его словам, украинцы часто не могут эвакуировать своих раненых достаточно быстро из-за полетов ударных дронов над ними.

В этом контексте Хоффманн отметил необходимость длительной стабилизации раненых солдат – иногда часами – на передовой.

Кроме того, он призвал к поискам гибких вариантов транспортировки раненых солдат, отметив, что Украина использует санитарные поезда.

Поэтому немецкие военные рассматривают возможность использования санитарных поездов и автобусов, а также расширение медицинской эвакуации по воздуху, добавил Хоффманн.

Как известно, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает, что мир приближается к Третьей мировой войне.

В то же время президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что чем больше Россия будет провоцировать НАТО, тем выше риск серьезного конфликта.