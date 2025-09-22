У Греції намагаються дати раду нестачі студентів у військових училищах

Грецькі Збройні сили постали перед проблемою нестачі кадрів через зменшення популярності військових навчальних закладів, з чим намагається боротись уряд країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Грецька молодь не виявляє інтересу до вступу до військових навчальних закладів: тільки цього року не вистачатиме близько 500 кадрів усіх галузей і спеціальностей; крім того, багато хто кидає навчання після першого курсу.

У Міністерстві оборони Греції також бачать проблему у зниженні конкурсного балу для вступу до військових училищ, що вплине на якість підготовки майбутніх офіцерів.

Аби виправити ситуацію, ще у 2024 році грецький уряд збільшив компенсацію, яку отримують студенти військових закладів, зі 150 до 600 євро, але це не дало бажаного результату.

Нині Міністерство оборони розробляє заходи для "відновлення привабливості військової професії", серед яких – зміни правил прийняття до військових закладів освіти, додаткове збільшення стипендії для студентів, розширення доступу до програм досліджень та обміну.

Крім того, в уряді планують інформаційну кампанію для учнів середніх шкіл, відвідування військових таборів та інформування з боку керівництва Збройних сил Греції, аби зацікавити молодь такою карʼєрною перспективою.

У квітні Міністерство оборони Греції оприлюднило план реформування системи резерву країни, який передбачає створення 150 000 активних резервістів до 2030 року.

Тоді ж грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс заявив, що до 2036 року країна витратить близько 25 мільярдів євро на "найрадикальнішу" модернізацію збройних сил у своїй сучасній історії.