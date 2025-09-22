В Греции пытаются решить проблему нехватки студентов в военных училищах

Греческие Вооруженные силы столкнулись с проблемой нехватки кадров из-за снижения популярности военных учебных заведений, с чем пытается бороться правительство страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Греческая молодежь не проявляет интереса к поступлению в военные учебные заведения: только в этом году не хватит около 500 кадров всех отраслей и специальностей; кроме того, многие бросают учебу после первого курса.

В Министерстве обороны Греции также видят проблему в снижении конкурсного балла для поступления в военные училища, что повлияет на качество подготовки будущих офицеров.

Чтобы исправить ситуацию, еще в 2024 году греческое правительство увеличило компенсацию, которую получают студенты военных заведений, с 150 до 600 евро, но это не дало желаемого результата.

Сейчас Министерство обороны разрабатывает меры для "восстановления привлекательности военной профессии", среди которых – изменения правил приема в военные учебные заведения, дополнительное увеличение стипендии для студентов, расширение доступа к программам исследований и обмена.

Кроме того, в правительстве планируют информационную кампанию для учащихся средних школ, посещение военных лагерей и информирование со стороны руководства Вооруженных сил Греции, чтобы заинтересовать молодежь такой карьерной перспективой.

В апреле Министерство обороны Греции обнародовало план реформирования системы резерва страны, который предусматривает создание 150 000 активных резервистов к 2030 году.

Тогда же греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что к 2036 году страна потратит около 25 миллиардов евро на "самую радикальную" модернизацию вооруженных сил в своей современной истории.