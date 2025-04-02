Греція витратить 25 млрд євро на модернізацію збройних сил

Греція до 2036 року витратить близько 25 мільярдів євро на "найрадикальнішу" модернізацію збройних сил у своїй сучасній історії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у середу прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, якого цитує AFP.

За словами Міцотакіса, цей проєкт, який включає, зокрема оновлення системи протиповітряної оборони, спрямований на вирішення швидкозмінних геополітичних викликів і послаблення трансатлантичних зв'язків.

"План передбачає найбільш радикальну трансформацію збройних сил в сучасній історії країни. Світ змінюється непередбачуваними темпами", – сказав він.

Грецький прем’єр також додав, що нова ініціатива також покликана зробити країну "ключовою ланкою" оборонного механізму Європейського Союзу, забезпечивши одну з "найсучасніших" армій ЄС.

Міцотакіс раніше заявляв, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.

А в листопаді минулого року грецький міністр оборони Нікос Дендіас представив ключові параметри програми реформування міністерства, яка має на меті модернізувати Збройні сили країни шляхом відмови від застарілих структур і практик, а також покращити їхню здатність реагувати на сучасні виклики.