На заході Чехії розбився малий літак, пілот загинув

Під час аварії та подальшої пожежі невеликого літака у Пльзенському краю, що на заході Чехії, загинув пілот.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Аварія сталась у важкодоступній місцевості неподалік села Балкова, що на півночі Пльзеньського краю.

Після падіння невеликий літак загорівся. До нього в лісовій місцевості вирушили пожежники та рятувальники, було задіяно вертоліт.

"Наразі ми можемо підтвердити, що, на жаль, загинула одна людина, а саме пілот. Однак на місці події триває пошук в околицях, щоб ми могли виключити можливість травмування або загибелі інших людей", – сказала речниця поліції Павла Бурешова.

З огляду на руйнування літака, рятувальникам поки що не вдалося визначити кількість пасажирів.

Раніше повідомлялось, що в Естонії розбився під час зльоту легкомоторний літак, в аварії постраждав його пілот – директор школи.

На початку вересня у Польщі в аварії легкомоторного літака загинули двоє людей.