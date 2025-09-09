У Польщі розбився літак, є загиблі

Двоє людей загинули в результаті падіння літака в селі Липова Живецького повіту Сілезького воєводства Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

"О 9:36 ранку ми отримали повідомлення про те, що сталася авіакатастрофа. Двоє людей загинули на місці. Під час посадки – ми не знаємо, з яких причин – у літака виникли несправності, і він розбився", – розповів капітан Томаш Колодзей, прессекретар начальника Живецької районної пожежної охорони.

Після того як на місце прибули перші пожежні бригади, вогнеборці почали гасити пожежу.

Потім вони знайшли два тіла людей, які перебували в літаку.

Невеликий приватний літак розбився в лісовому масиві в празькому районі Летняни 7 вересня – двоє людей не вижили в аварії.

Нещодавно у Польщі в районі міста Радом розбився цивільний гелікоптер, двоє людей опинились у лікарні.

У Британії в липні внаслідок падіння літака в аеропорту Саутенд загинули чотири людини.